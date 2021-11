Calciomercato Milan – Trequartista a gennaio? Dipende da Messias. Il punto

Le ultime sul calciomercato del Milan. La dirigenza punterà all'acquisto di un trequartista a gennaio? Dipende da Junior Messias

Uno dei ruoli meno coperti del Milan è sicuramente quello del trequartista. Brahim Diaz è il solo interprete naturale di un ruolo che ha anche visto l'adattamento di Rade Krunic. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' il Diavolo potrebbe dunque intervenire sul mercato per un nuovo innesto, ma tutto dipenderà dal rendimento di Junior Messias. Se il brasiliano dovesse offrire garanzie in quella zona del campo, allora ci potrebbe essere un dietrofront in questo senso. Intanto c'è un ritorno di fiamma sul calciomercato per il Milan.