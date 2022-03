Calciomercato Milan – Trequarti, piace Bajrami: ecco quanto costa

Nedim Bajrami è un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Mister Stefano Pioli vuole più qualità sulla trequarti

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, Nedim Bajrami è un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate. Classe 1999, nato in Svizzera ma di nazionalità albanese, Bajrami è seguito non soltanto dai rossoneri, ma anche da qualche altra big della nostra Serie A.

Sotto contratto con l'Empoli fino al prossimo 30 giugno 2024, è valutato dalla società toscana circa 10 milioni di euro. Si tratterebbe, per il Milan, di un investimento sostenibile, tanto per il costo del suo cartellino quanto per il suo ingaggio, in perfetta linea con i parametri dettati dalla proprietà del club rossonero, l'hedge fundElliott Management Corporation.

Bajrami si era già fatto notare nella passata stagione in Toscana, con 7 gol e 10 assist in 39 gare tra Serie B e Coppa Italia, ma si sta confermando e superando anche in quest'annata, con Aurelio Andreazzoli in panchina. Tra massima serie e coppa nazionale, infatti, ha già messo a segno 9 gol e fornito 5 assist in 29 partite.

Per il Milan, certamente, sarebbe un innesto di qualità in una zona di campo dove Brahim Díaz viaggia a corrente alternata. Qualità: ciò che serve a mister Stefano Pioli per far spiccare definitivamente il volo alla sua squadra. Milan, duello con Inter e Juventus per il nuovo bomber: le ultime news di mercato >>>

