Calciomercato Milan – Per la trequarti c’è anche l’opzione Gakpo (PSV)

Cody Gakpo, attaccante del PSV Eindhoven, nel mirino del Milan per il calciomercato estivo. Nel caso in cui non arrivasse però CDK

Il Milan sta cercando (almeno) un trequartista in questa sessione estiva di calciomercato. Il nome di Charles De Ketelaere è il cima alla lista dei desideri rossoneri, al punto che Paolo Maldini e Frederic Massara sono volati in Belgio nel tentativo di accorciare la distanza tra domanda e offerta con il Bruges per portare il fantasista classe 2001 a Milano.

Calciomercato Milan: attenzione alla pista Gakpo

Esiste, però, anche la possibilità che la trattativa non si concretizzi come il Diavolo vorrebbe. In tal caso, i rossoneri dovrebbero pensare a delle alternative. Una di queste, secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, è rappresentata da Cody Gakpo. Classe 1999, attaccante olandese del PSV Eindhoven, Gakpo è un jolly abile a svariare su tutto l'arco della trequarti.

Nell'ultima stagione, con la maglia biancorossa, Gakpo ha segnato 21 gol e fornito 15 assist in 46 partite tra Eredivisie, preliminari di Champions League, poi Europa League, Conference League e coppe nazionali. Assistito dalla SEG, Gakpo è sotto contratto con il PSV Eindhoven fino al 30 giugno 2026.