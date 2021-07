Calciomercato Milan – Trequarti, non è da escludere l’ipotesi Sabitzer

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Marcel Sabitzer, classe 1994, trequartista del RB Lipsia, resta nel mirino dei rossoneri

Il Milan , che cerca un trequartista in questo calciomercato estivo, non dimentica Marcel Sabitzer . Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, la possibilità che, alla fine, il Diavolo si tuffi sull'austriaco, che andrà in scadenza di contratto con il RB Lipsia il 30 giugno 2022 , è tutt'altro che da escludere.

Nato a Graz il 17 marzo 1994, Sabitzer gioca in pianta stabile nel RB Lipsia dall'estate 2015, in precedenza aveva giocato per Rapid Vienna e RB Salisburgo in patria. Il duttile calciatore austriaco, che può giocare tanto da 'numero 10' quanto da esterno destro, gioca però in Bundesliga, il massimo campionato tedesco, dal 2016.