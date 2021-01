Calciomercato Milan – Tre terzini nel mirino: ecco i nomi

CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan non si ferma. I rossoneri continuano a essere molto attivi in campo e fuori, mercato compreso. La dirigenza sta pensando già anche al futuro. Ecco perché nonostante al momento si sia coperti sulle fasce di difesa, si valutano nomi anche per il futuro, con la possibilità di sfruttare magari qualche occasione anche nel presente. Si va a caccia soprattutto di un vice Theo, con il francese classe 1997 che non ha di fatto un vero sostituto. Bisogna però trovare qualcuno che costi poco, perché non ha senso spendere troppo quando si ha un giocatore già di primo livello. Se dovessero partire sia Andrea Conti che Mateo Musacchio, con il terzino classe 1994 diretto al Parma e l’argentino del 1990 che potrebbe rescindere, allora qualcuno potrebbe arrivare anche a gennaio. Ecco i candidati, tutti giovani di qualità, ma già pronti da subito.

Sono tre i possibili nomi al momento, che gli scout rossoneri seguono già da tempo. Il primo, secondo TuttoMercatoWeb, è sicuramente Matias Vina, uruguaiano di proprietà del Palmeiras, classe 1997. Già prima di passare al club brasiliano piaceva al Milan, che però è stato anticipato. Sul giocatore però ci sono moltissimi club e soprattutto il prezzo è aumentato rispetto ai 4 milioni che aveva messo sul piatto la società rossonera. La seconda opzione è Iago, dell’Augusta. Brasiliano, classe 1997, gioca già da anni in Bundesliga. Il prezzo è di circa 6,5 milioni. Alla portata. Infine, c’è Nuno Mendes. Giovanissimo, classe 2002, gioca nello Sporting Lisbona. Piace a tantissimi club europei e ha una clausola da 45 milioni nel proprio contratto.

