Calciomercato Milan – Tre profili per il ruolo di vice Theo Hernandez

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato su Twitter dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, sono 3 i profili seguiti per il vice Theo Hernandez.

“Milan: si seguono profili interessanti per il ruolo di terzino sinistro. Oltre a Mykolenko della Dinamo Kiev piace molto anche Alejandro Balde del Barça. Forte interesse anche per Nuno Mendes dello Sporting. I rossoneri guardano al futuro. Opzioni percorribili anche nell’immediato se dovesse partire Laxalt. I rossoneri vorrebbero affiancare a Theo Hernandez un profilo promettente sul quale scommettere per il futuro”, le parole del giornalista su Twitter.

LE ULTIME SULL’ARRIVO DI TATARUSANU>>>