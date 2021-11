Calciomercato Milan – Tre club interessati ad Alessio Romagnoli | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sul capitano rossonero Alessio Romagnoli ci sarebbero tre squadre interessate

In scadenza nel giugno 2022 e nonostante sia retrocesso nelle gerarchie di Stefano Pioli, Alessio Romagnoli non ha nessuna intenzione di dire addio al Milan. Come vi abbiamo raccontato questa mattina, il capitano rossonero starebbe trattando il rinnovo da solo, senza l'intermediazione del suo procuratore Mino Raiola. Sebbene stia agendo in totale autonomia, l'operatore di mercato italo-olandese avrebbe comunque proposto il suo assistito a tre club europei. Secondo quanto riportano i colleghi di 'calciomercato.com', su Alessio Romagnoli ci sarebbero gli occhi di Juventus - interessata da diverso tempo al classe 1995 - , Tottenham e Barcellona. Milan, le top news di oggi: premio per Pioli, precisazione su Raiola.