Calciomercato Milan: tre alternative a Doué. Allegri potrebbe …

Continua il lavoro del Milan in questa sessione di calciomercato. I rossoneri devono ancora trovare il titolare della fascia destra: dopo l'arrivo di Estupinan a sinistra, il club starebbe lavorando per Guela Doué dello Strasburgo. Non una trattativa facile. Ecco perché ci sarebbero delle alternative pronte.

Calciomercato Milan, Doué difficile? Tre piani B. E c'è un'altra strada possibile

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' piacerebbe da tempo Wilfred Singo, ma il Monaco lo darebbe via solo per offerte superiori a 30 milioni di euro. In lista Jon Aramburu e Zakaria El Ouadhi. Secondo la rosea, comunque, se il Milan non dovesse convincere lo Strasburgo per Guela Doué, avrebbe un piano di riserva.