Calciomercato Milan – Sanches, la trattativa si può chiudere a breve

Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan, può concretizzarsi nei prossimi giorni. Contatti da settimane con l'agente Jorge Mendes

Daniele Triolo

Per Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan da molti mesi, c'è giustificabile ottimismo di chiudere la trattativa con il Lille in tempi brevi. Dopo Divock Origi, atteso presto per le visite mediche, dunque, dovrebbe essere il centrocampista portoghese, classe 1997, il secondo rinforzo per la squadra di mister Stefano Pioli in vista della stagione 2022-2023.

Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il Milan cerca Sanches, erede designato di Franck Kessié in mezzo al campo, per quanto fatto vedere in questi anni con la maglia del Lille. I due club non sono su posizioni distanti e, fatto salvo rilanci dell'ultima ora del PSG (dove il nuovo direttore sportivo, Luis Campos, ben conosce il suo connazionale), i negoziati tra le parti potranno presto portare alla fumata bianca.

Il prezzo previsto per il trasferimento di Sanches dal Lille al Milan in questo calciomercato estivo? Tra i 12 e i 15 milioni di euro. I contatti con Jorge Mendes, procuratore del mediano lusitano così come di Rafael Leão, vanno ormai avanti da settimane e, pertanto, si è davvero vicini alla quadratura del cerchio anche sull'ingaggio di quello che sarà il prossimo centrocampista del Diavolo di Pioli. Esterno offensivo, Chelsea in soccorso del Milan? Le ultime news di mercato >>>