Calciomercato Milan – In fase avanzata la trattativa per Reijnders

Sarebbe in fase avanzata la trattativa tra Milan ed AZ Alkmaar per il centrocampista olandese Tijjani Reijnders

Nelle ultime ore si è parlato di un primo contatto ufficiale del Milan con l' AZ Alkmaar per il centrocampista Tijjani Reijnders dopo che nei giorni scorsi si vociferava in merito ad un forte interessamento da parte del club rossonero. Ma ci sarebbero novità molto importanti proprio su questo possibile affare.

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio profilo 'Twitter', il Milan avrebbe presentato una prima offerta di 19 milioni di euro. Al momento la richiesta dell'AZ Alkmaar sarebbe di 20 milioni, quindi le parti sono molto vicine e la trattativa sembra essere in fase avanzata. Da sottolineare anche la volontà di Tijjani Reijnders, intenzionato a cambiare squadra per provare una nuova esperienza in Italia. LEGGI ANCHE: Milan, la cessione di Tonali apre a un mercato privilegiato >>>