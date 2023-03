Calciomercato Milan – Quattro profili offerti dal Tottenham: i nomi

Il Tottenham, in vista delle prossime sessioni di calciomercato, ha offerto quattro giocatori al Milan tra difesa e centrocampo

Fabio Barera

Tottenham-Milan non è stato solamente l'ottavo di finale di Champions League, conquistato magistralmente dal Diavolo, ma anche un incrocio di mercato molto intrigante. Nonostante lo scotto per l'eliminazione europea, gli Spurs hanno sempre avuto un ottimo rapporto con il club rossonero e non sarà certo questo evento a cambiare le carte in tavola.

Secondo quanto riferito da TeamTalk, dato il probabile ritorno in panchina di Mauricio Pochettino, sembrerebbe che quest'ultimo abbia intenzione di rivoluzionare la rosa dei Lilywhites, operando qualche taglio. E tra i possibili acquirenti ci sarebbe anche il Milan, sempre alla ricerca di occasioni di mercato per rinforzarsi.

Milan, i quattro giocatori offerti dal Tottenham — Tra i giocatori in uscita dal Tottenham ci sarebbero due difensori. Uno, già seguito in passato dal Milan, che ha poi deciso di virare su altri obiettivi, sarebbe Japhet Tanganga. Abituato a giocare nella difesa a tre, in stagione ha trovato poco spazio con Antonio Conte, con appena due presenze in Premier League. L'altro, Sergio Reguilon, al momento è in prestito all'Atletico Madrid, dove 'El Cholo'Simeone gli ha concesso appena 4 apparizioni ne LaLiga.

Gli altri due calciatori proposti dal Tottenham al Milan sono centrocampisti. Se il Napoli non dovesse riscattarlo, come è probabile che sia dati i pochi spezzoni disputati in stagione, Tanguy Ndombele potrebbe tornare alla base e a quel punto diventerebbe di nuovo sacrificabile. Ma in uscita dagli Spurs ci sarebbe anche Pape Matar Sarr, che il Diavolo aveva già visionato nel corso delle passate sessioni di calciomercato. Il classe 2002 ha trovato poco spazio e la possibilità che possa essere mandato in prestito per crescere non sembra al momento così lontana. Milan, dov'è finito Leao? Rafa va ancora a corrente alternata.

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!