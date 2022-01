Calciomercato Milan – Tottenham e Juventus trattano per Kulusevski

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Juventus e Tottenham starebbero trattando per Kulusevski, calciatore accostato anche al Milan

Difficilmente andrà al Milan, dunque possibile destinazione in Inghilterra per Dejan Kulusevski. Secondo 'Tuttomercatoweb', il calciatore attualmente in forza alla Juventus sarebbe in uscita proprio dai bianconeri, i quali stanno lavorando in uscita dopo aver comprato Dusan Vlahovic per 70 milioni di euro più bonus. E' attualmente in corso una trattativa tra la 'Vecchia Signora' e il Tottenham, alla ricerca di un accordo che possa andar bene per entrambe le parti. Gli 'Spurs' sarebbero fermi ad una proposta di prestito per un milione con diritto di riscatto fissato a 30, mentre la Juventus vorrebbe almeno il prestito con obbligo. Milan, le top news di oggi: vince la primavera. Piace Scamacca.