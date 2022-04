Calciomercato Milan – Torna in corsa il nome di Mertens per l’attacco

Dries Mertens dovrebbe lasciare Napoli a fine stagione, e nelle ultime ore il Milan avrebbe sondato l'attaccante per il prossimo calciomercato

Il reparto d'attacco del Milan subirà per forza di cose grandi cambiamenti nel corso della prossima sessione di calciomercato. I dubbi legati alla permanenza di Zlatan Ibrahimovic e di Ante Rebic hanno portato la dirigenza rossonera a guardarsi intorno, e così nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Dries Mertens .

L'attaccante del Napoli, in scadenza di contratto con i partenopei a giugno, non dovrebbe rinnovare il suo contratto, visto che la decisione definitiva verrà presa dal presidente Aurelio De Laurentiis. E così, come riportato da Todo Fichajes, il Milan avrebbe proposto al belga un contratto biennale.