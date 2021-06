Calciomercato Milan – Torna in auge Gudmundsson per la sinistra

Novità sul calciomercato del Milan: dopo aver abbandonato la pista Junior Firpo (vicino al Leeds), i rossoneri puntano Gabriel Gudmundsson

Carmelo Barillà

Il Milan lavora in questa sessione di calciomercato per un terzino sinistro: Gabriel Gudmundsson è l'ultima idea dei rossoneri. Dopo aver abbandonato la pista Junior Firpo (ad un passo dal Leeds), i dirigenti del Diavolo hanno sondato il terreno per lo svedese del Groningen.

Come noto da tempo, serve un vice Theo Hernandez. Con il ritorno in Champions League e tre competizioni da disputare nella prossima stagione c'è bisogno di seconde linee in grado di sopperire alle eventuali assenze o per il turnover. I rossoneri vorrebbero completare le coppie: a destra Calabria e uno tra Dalot e Odriozola, a sinistra manca un tassello dietro al formidabile terzino francese.

Gudmundsson è un profilo in grado di dare sicurezza come vice Theo Hernandez. Alle spalle dell'ex Real Madrid, inoltre, avrebbe tutto il tempo necessario per ambientarsi nel calcio italiano e completare il proprio percorso di crescita. Stiamo parlando infatti di un classe '99, con una buona esperienza alle spalle.

Nativo di Malmo, come Ibrahimovic, ha esordito tra i professionisti con l'Halmstadt, trovando anche la promozione nella massima serie svedese. Ottima anche la prima stagione in Allsvenskan: 25 presenze e 4 gol, non pochi per un terzino. Nell'estate del 2019 passa al Groningen, in Olanda. Gioca poco il primo anno, condizionato dagli infortuni, ma trova comunque 2 gol. Nell'ultima stagione colleziona 23 presenze, senza trovare la via della rete.

Il Milan è tornato forte su Gudmundsson. Come ha riferito Gianluca Di Marzio nel corso di 'Calciomercato - L'Originale' su 'Sky Sport' è una pista concreta per la fascia sinistra rossonera. Costi non eccessivi (4-5 milioni) e una discreta esperienza. Ma la concorrenza, come sempre, non manca. Sullo svedese ci sono gli occhi di Napoli, Lipsia, Atalanta e Borussia Dortmund.