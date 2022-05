Calciomercato Milan – Torna di moda un ex nerazzurro: la situazione

La situazione attaccanti in casa Milan in vista del prossimo calciomercato lascia intendere che la società si muoverà alla ricerca di una nuova punta. Il probabile arrivo di Divock Origi non può essere l'unico colpo in un reparto dove, con uno ZlatanIbrahimovic sempre più vicino al ritiro, ed un Ante Rebic lontano dalla condizione, manca un vero e proprio bomber.