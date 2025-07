Calciomercato Milan, Torino su Adli: lo prenderà a due condizioni

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando di calciomercato, ha evidenziato come il Torino sia sulle tracce di Yacine Adli, classe 2000, centrocampista francese di origini algerine che il Milan non reputa parte del progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Tanto da averlo relegato, per ora, ad allenarsi nella fila del Milan Futuro di Massimo Oddo, la seconda squadra rossonera che militerà in Serie D nella stagione 2025-2026.