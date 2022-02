Calciomercato Milan – Torino, rinnovo ufficiale per Bremer. I dettagli

Gleison Bremer, difensore del Torino, ha firmato il rinnovo con il club presieduto da Urbano Cairo. È un obiettivo di calciomercato del Milan

Gleison Bremer , classe 1997 , difensore brasiliano del Torino , ha siglato in via ufficiale il rinnovo con il club presieduto da Urbano Cairo .

Bremer, come noto, è infatti un obiettivo di calciomercato tanto del Milan quanto dell'Inter. Per i rossoneri è la prima alternativa a Sven Botman, per i nerazzurri una priorità in caso di cessione di Stefan de Vrij. Milan, il nuovo centravanti con l'aiuto della Juve? La news di mercato >>>