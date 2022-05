Calciomercato Milan – Il Torino vuole acquistare a titolo definitivo Pobega

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Torino avrebbe in mente di acquistare a titolo definitivo Tommaso Pobega dal Milan

L'edizione odierna di 'Tuttosport' riporta uno scenario di mercato che potrebbe verificarsi nel Torino . Il club presieduto da Urbano Cairo, infatti, non conterà su Josip Brekalo , calciatore che ha deciso di non voler continuare la sua avventura in maglia granata.

Dunque il Torino risparmierebbe 11 milioni di euro per il riscatto del calciatore in forza al Wolfsburg e potrebbe investire quel denaro per un'altra operazione. Secondo il quotidiano torinese, l'idea della dirigenza del Torino sarebbe quella di offrire ben 15 milioni di euro al Milan per acquistare a titolo definitivo Tommaso Pobega.