Il Milan sta pensando al calciomercato e necessita di rinforzi a centrocampo . Secondo alcuni rumors, i rossoneri puntano ad un giocatore che gioca in Serie A , precisamente nel Torino . Si tratta del centrocampista serbo Ivan Ilic .

Il classe 2001, connazionale di Luka Jovic e Strahinja Pavlovic, era già un obiettivo del Milan nell'ultima sessione invernale di calciomercato ma la dirigenza rossonera non riuscì a trovare l'accordo col Torino. Il serbo stava per lasciare la Serie A per lo Zenit San Pietroburgo e mancava poco all'accordo col giocatore. Nelle ultime settimane, un infortunio l'ha tenuto lontano dai campi e, ora che è tornato, punta a diventare un punto fermo dei granata allenati da Vanoli.