Calciomercato Milan, top news: le ultime su Tomori, Kalajdzic e Berardi

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 17 giugno 2021, sul calciomercato del Milan. La notizia della giornata è il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea. Si continua a lavorare per l'acquisto a titolo definitivo di Sandro Tonali dal Brescia, così come per l'ingaggio di Giroud dal Chelsea. A proposito dell'attacco: interesse per Kalajdzic dello Stoccarda e per Berardi del Sassuolo. Sempre in bilico il futuro di Calhanoglu. Nelle prossime pagine le news di oggi, con il pezzo in costante aggiornamento.