Calciomercato Milan, top news: le ultime su Florenzi, Castillejo e Adli

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 12 agosto 2021, sul calciomercato del Milan. Domani giornata chiave per il passaggio di Alessandro Florenzi in rossonero. Si cerca l'accordo definitivo con la Roma. Passi avanti per Yacine Adli, visto che i media francesi sono sicuri che vestirà la maglia rossonera. Spunta anche un nome nuovo per il centrocampo: si tratta di Grillitsch, regista dell'Hoffenheim. Infine si aspettano sviluppi per la possibile cessione di Samu Castillejo al Getafe. Nelle prossime pagine le notizie più importanti relative al calciomercato del Milan. Il pezzo è il continuo aggiornamento.