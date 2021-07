Calciomercato Milan – Tonali si taglia lo stipendio per tornare rossonero

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali si abbassa lo stipendio pur di favorire il suo ritorno in rossonero dal Brescia

Daniele Triolo

Manca soltanto l'ufficialità per il ritorno di Sandro Tonali al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola l'annuncio arriverà a breve. In questa operazione tutti hanno fatto la loro parte. Il Brescia è venuto incontro alle esigenze del Milan di 'scontare' qualcosa rispetto ai patti presi nell'estate 2020. Il Milan confermando la volontà di trattenere il ragazzo nonostante una prima stagione con più ombre che luci. Ed anche il calciatore ci ha messo del suo.

Già, perché Tonali, pur di continuare a vestire la maglia che fu del suo idolo Gennaro Gattuso, pur di continuare ad indossare quei colori che da sempre ama e per i quali ha detto di no, un anno fa, a Inter e Juventus, ha scelto di ridursi lo stipendio. Tonali rinuncerà a parte di quell'ingaggio da 1,6 milioni di euro netti l'anno pattuiti la scorsa stagione con il Diavolo. Una rinuncia, determinante per concludere in maniera positiva la trattativa, che il fondo Elliott e la dirigenza hanno apprezzato moltissimo.

Ma Tonali, ha rivelato la 'rosea', ha fatto di più: è stato lui a dirsi disponibile allo sconto sul proprio stipendio, avanzando la proposta prima ancora che gli venisse chiesto dal Milan. In questo modo il cerchio si è chiuso, per la felicità di tutti, del giocatore ed ovviamente anche del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno mai mostrato indecisione: credono in lui e sono convinti che potrà esplodere nell'immediato futuro.

Ora le parti stanno lavorando per concludere il tutto, ufficialmente, entro giovedì per consentire a Tonali di essere presente il prossimo 8 luglio al raduno del Milan a Milanello. Il Milan prova a prendere Isco: le ultime news >>>