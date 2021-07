Calciomercato Milan – Tonali, si attende il via libera del fondo Elliott

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali sarà un calciatore del Diavolo a titolo definitivo. Si lavora per l'ufficialità

Daniele Triolo

Il Milan è molto vicino a concludere la trattativa di calciomercato con il Brescia per il ritorno di Sandro Tonali in rossonero. Il Diavolo, come noto, non ha esercitato il diritto di riscatto previsto per il cartellino del giocatore entro lo scorso 16 giugno dopo la stagione di prestito.

Questo perché il Milan ha chiesto al Brescia di rivedere, al ribasso, le condizioni economiche dell'affare. Inizialmente, l'operazione di calciomercato per Tonali tra Milan e Brescia prevedeva un corrispettivo totale di 35 milioni di euro in favore delle 'Rondinelle'. Cifra suddivisa tra la quota iniziale per il prestito oneroso (10 milioni), il diritto di riscatto (15) ed i bonus (10).

L'affare, dunque, grazie ai buoni rapporti che legano le due società ed ai buoni uffici tra Paolo Maldini ed il Presidente del Brescia, Massimo Cellino, è stato rinegoziato su basi differenti. Il Milan, adesso, pagherà al Brescia soltanto altri 10 milioni di euro per l'acquisto del cartellino del centrocampista lodigiano a titolo definitivo.

Al posto dei bonus, finirà al Brescia il giovane trequartista della Primavera rossonera, Giacomo Olzer, valutato 5 milioni di euro. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, le parti, dopo la frenata di quindici giorni fa, dovrebbero chiudere entro domani. Si attende soltanto il via libera del fondo Elliott Management Corporation per l'ufficialità dell'operazione.

Ecco perché, nonostante il 'Corriere della Sera' abbia rivelato come Tonali sia stato convocato dal Brescia per le visite mediche pre-stagionali in programma lunedì, il futuro del giocatore non è in dubbio ed è colorato di rossonero. Milan, tentazione Damsgaard: le ultime di mercato sul danese >>>