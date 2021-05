Calciomercato Milan – Tonali, nessun dubbio sul riscatto dal Brescia

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali, nonostante una prima stagione in chiaroscuro, sarà riscattato a titolo definitivo

Il Milan, prima che inizi la sessione estiva di calciomercato, riscatterà Sandro Tonali dal Brescia. Il centrocampista, sebbene artefice di una prima stagione in rossonero in chiaroscuro, diventerà del Milan a titolo definitivo entro il mese di giugno. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Tonali, come noto, è costato 10 milioni di euro per il prestito la scorsa estate. Entro il 30 del prossimo mese verranno versati altri 15 milioni di euro per il riscatto del cartellino. Nell'operazione, come si ricorderà, ci sono anche 10 milioni di euro di bonus. Intanto novità importanti sul futuro di Brahim Díaz. Le ultime.