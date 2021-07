Calciomercato Milan – Tonali, i rossoneri chiedono uno sconto al giocatore

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo La Gazzetta dello Sport, Tonali dovrà ridursi l'ingaggio per rimanere nel club rossonero

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'acquisto di Sandro Tonalida parte del Milan. Il club rossonero e il Brescia hanno individuato i punti d'incontro per il riacquisto del centrocampista, ma ora manca l'ultimo passo. Secondo quanto scritto dalla rosea, infatti, il Milan avrebbe chiesto al giocatore di ridursi l'ingaggio. A settembre Tonali aveva firmato un quinquennale da 1,6 milioni netti a stagione più premi. Quell'accordo però non esiste più considerando che il Milan non ha esercitato il diritto di riscatto che prevedeva un pagamento da 35 milioni di euro al Beescia.

La dirigenza rossonera ha messo in preventivo che Tonali accetti di ridursi l'ingaggio. Non c'è stato un nuovo incontro con Beppe Bozzo, procuratore del giocatore, ma la questione andrà delineata all'inizio della prossima settimana. Il centrocampista dovrebbe accettare, dando da questo punto di vista un esempio, a differenza di altri giocatori come Donnarumma e Calhanoglu, che hanno deciso alla fine di cambiare squadra.

Nella giornata di ieri comunque ci sono stati nuovi contatti telefonici tra il Milan e Massimo Cellino, presidente del Brescia. E' arrivato l'ok anche da parte di Elliott, con il club rossonero che dovrà pagare 7 milioni di euro oltre i 10 già pagati la scorsa estate. Inserito anche il cartellino del centrocampista Olzer. Cellino, per mantenere buoni i rapporti, non ha voluto impuntarsi, sebbene abbia rinunciato a 10 milioni di euro. Insomma, la fumata bianca è vicina. La speranza è che Tonali possa essere presente al raduno del Milan, in programma giovedì prossimo. Filtra ottimismo.