Sandro Tonali dal Milan al Newcastle: come riportato da Gianluca Di Marzio, il calciatore dovrebbe prendere 8 milioni più bonus

Il Milan si prepara alla cessione di Sandro Tonali. Il calciatore, come abbiamo riferito, ha accettato la proposta del Newcastle. Come riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il classe 2000 si legherà ai Magpies per sei anni sulla base di 8 milioni di euro netti e due bonus. Al Milan andranno 70 milioni di euro e cinque di bonus. La chiusura può arrivare anche nella notte. LEGGI ANCHE: PM NEWS - Tonali dice si al Newcastle