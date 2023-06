Calciomercato Milan – Tonali, una certezza: respinto ogni assalto

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, non andrà via né in questo calciomercato estivo né nelle sessioni a seguire. Facciamo il punto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di Sandro Tonali , ha ricordato come il giocatore non lascerà il Milan nel calciomercato estivo. E né, tanto meno, nelle sessioni di trattative a seguire. Il secondo Milan dell'era RedBird è ripartito cambiando (addio a Zlatan Ibrahimović , Paolo Maldini e Frederic Massara ), ma Tonali resterà. E resterà una granitica certezza.

Calciomercato Milan, interesse per Tonali ma non se ne farà nulla

Per la 'rosea' le big di mezza Europa, specialmente quelle di Premier League, hanno messo gli occhi sul centrocampista italiano, classe 2000, che, ad oggi, non vale meno di 65 milioni di euro. In Via Aldo Rossi, però, non intendono ascoltare proposte per lui. Il numero 8 non si tocca, è un capitale umano e tecnico imprescindibile per il Diavolo. È e sarà al centro del progetto.