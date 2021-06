Calciomercato Milan – Tonali, ecco quando avverrà il riscatto

Ci siamo ormai per il riscatto di Tonali da parte del Milan, terzo colpo di calciomercato: dovrebbe essere nella prossima settimana.

Manca sempre meno per il terzo acquisto del Milan in questo calciomercato, che sarà Sandro Tonali. Non è proprio un nuovo arrivo, visto che ha già giocato in rossonero in questa stagione, ma il classe 2000 sarà riscattato dal Milan. Accordo sempre più vicino con il Brescia. I rossoneri avevano pagato 10 milioni per il prestito, fissando a 15 milioni più 10 di bonus il riscatto. Si è andati oltre i termini perché il Milan ha chiesto uno sconto, ma nel corso della prossima settimana, secondo Sky, si dovrebbe arrivare all'accordo definitivo. In ogni caso, non ci sono dubbi: Tonali sarà ancora del Milan. La speranza era di chiudere già questa settimana, ma mancavano ancora alcuni dettagli. Lo sconto ottenuto è del 25% circa. Inoltre, alcuni giovani potrebbero andare al Brescia l'anno prossimo. Intanto ecco il punto della nostra Redazione su Cutrone >>>