Calciomercato Milan – Tomori, in vista rinnovo e aumento stipendio

Fikayo Tomori, giunto al Milan nel calciomercato invernale 2021, è diventato presto una colonna della difesa dei rossoneri di Stefano Pioli

Tanto che in Premier League, non soltanto tra i 'Blues', ne rimpiangono la partenza e, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, si segnalano già dei movimenti attorno a lui. Tomori, attualmente, è sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2025 con uno stipendio intorno ai 2 milioni di euro. Quindi, in linea teorica, sarebbe blindato per bene.