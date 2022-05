Calciomercato Milan – Tomori, pronto il rinnovo di contratto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: secondo il 'Daily Telegraph' il club rossonero vuole rinnovare il contratto a Fikayo Tomori

Il Milan, sul calciomercato, è pronto a blindare Fikayo Tomori. Come viene riportato dal Daily Telegraph, il club rossonero starebbe preparando il rinnovo per difensore centrale, autore di una stagione strepitosa. L'accordo sarebbe fino al 2027 .

Tomori ha attualmente un contratto in scadenza nel 2025, ma il Milan, come detto, vuole premiarlo per la grande stagione che ha disputato. La sensazione è che non ci saranno problemi di alcun tipo, visto che l'ex Chelsea ha già dichiarato più volte di trovarsi una meraviglia a Milano. Milan, pronto il regalo Scudetto per Pioli: le ultime news di mercato >>>