Calciomercato Milan – Tomori, la dirigenza riflette sul riscatto | News

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan sta pensando se riscattare o meno Fikayo Tomori dal Chelsea. Le ultime

Di sicuro Tomori deve alzare nuovamente il suo rendimento. Nei primi mesi dell'anno, infatti, è stato a ttento, rapido e insuperabile . In realtà potrebbe esserci in queste ultime gare un problema di condizione fisica: il difensore, prima dell'approdo al Milan, aveva giocato appena 44 minuti in stagione con il Chelsea. In rossonero la musica è cambiata, tanto che Tomori ha tolto il posto da titolare al capitano Romagnoli.

Ieri in sede c'è stato comunque un incontro tra Tomori e la dirigenza rossonera. L'obiettivo è stato quello di stimolare il giocatore in vista di queste ultime cinque partite, che saranno fondamentali per il Milan di Pioli. La qualificazione in Champions è direttamente collegata anche al futuro del difensore: arrivare nei primi quattro significa avere più possibilità di riscattarlo. Sempre in primo anche il rinnovo di contratto di Romagnoli, in scadenza nel 2022: al momento non si registrano passi avanti. Con la Champions il Milan vorrà avere tre centrali di spessore, ma la sensazione è che sarà difficile trattenere entrambi. Intanto l'ex arbitro Marelli, nella nostra intervista esclusiva, attacca Daniele Orsato.