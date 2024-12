Calciomercato Milan – Intesa tra Tomori e la Juventus, ma con Conceicao …

Come riportato dal quotidiano Tuttosport, la Juventus, con la definitiva rottura con Danilo, ha bisogno di acquistare un difensore. Dati i gravi infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal, gli unici difensori puri a disposizione di Thiago Motta sono Federico Gatti e l'ex Milan Pierre Kalulu. In Coppa Italia, contro il Cagliari, il tecnico bianconero ha schierato Manuel Locatelli in difesa ed il giovane Nicolò Savona, in passato, ha giocato in quel ruolo.