Calciomercato Milan – Jacobone: “Tomori alla Juventus? Dico che …”

Jacobone, sul suo profilo X, ha voluto fare il punto della situazione. "Sulla vicenda Tomori, una cosa va ben specificata. Al momento, il Milan non ha ricevuto offerte dal club bianconero, ma la riceverà molto probabilmente dopo la sfida di Supercoppa Italiana e sarà sulla base di un prestito con diritto. Il Milan cercherebbe una cessione, di Tomori come di qualsiasi altro, per monetizzare, o avere la certezza di farlo, e reinvestire come da classico player trading. Bisognerà capire quanto la Juventus voglia il giocatore, quanto lo valuti, e se disposta ad accettare queste condizioni. Il giocatore? Diciamo che era più sereno quando vedeva con regolarità il campo, ad oggi non è così felice di essere il quarto centrale. Vedremo".