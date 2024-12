Milan, Tomori vicino alla cessione? Ecco i pro e i contro dell’affare

Le prestazioni di Tomori sono abbastanza chiare. Il difensore inglese non sta performando come due stagioni fa e sembra vivere un periodo alquanto difficile: disattenzioni ed errori banali sia in impostazione che in marcatura. Finora, poi, il classe '97 ha goduto anche di poco spazio: solo 15 presenze e 1087 minuti totali. Il rapporto con Paulo Fonseca non sembra dei migliori e la coppia formata da Thiaw e Gabbia appare come la più ferrea e sicura. Quale sarebbe dunque il pro? Una sua possibile cessione permetterebbe al Milan di fiondarsi sul mercato e acquistare un nuovo difensore, magari di esperienza, che possa aiutare il gruppo rossonero anche negli affari all'interno dello spogliatoio.

I contro

Sugli svantaggi della cessione c'è, sicuramente, il valore affettivo. I tifosi rossoneri hanno ancora a cuore Tomori e il suo addio potrebbe compromettere, ancora di più, il rapporto con la dirigenza. Sul campo, invece, il Milan andrebbe a perdere un giocatore che non sta performando al meglio ma che potrebbe comunque risultare molto utile. In ottica futura, infine, risulterebbe di pessimo gusto, per così dire, osservare Tomori tornare a grandi livelli proprio con la Juventus. Ricordiamo, infatti, che i bianconeri sono fra le squadre che competono per uno posto in Champions League. Regalare una pedina importante a una diretta contendente non sarebbe, certamente, una mossa astuta.