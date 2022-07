Calciomercato Milan – Mancini, i rossoneri sfidano Empoli e Juventus

Tommaso Mancini, attaccante del Vicenza, è obiettivo di Milan e Juventus per il calciomercato estivo. Sul giovane però c'è anche l'Empoli

Tommaso Mancini è protagonista dell'approfondimento odierno de 'La Gazzetta dello Sport': è un obiettivo di calciomercato del Milan, ma non soltanto. Il giovanissimo attaccante del Vicenza, classe 2004, è paragonato, per caratteristiche fisiche e tecniche, al bomber rossonero Zlatan Ibrahimović.

Alto 190 centimetri, Mancini ha un fisico alla Zlatan, ha una passione per le arti marziali come lo svedese. E, secondo la 'rosea', potrebbe diventare presto suo compagno di squadra. Il Milan, infatti, ha messo gli occhi su Tommaso Mancini e vorrebbe portarlo subito in rossonero.

Calciomercato Milan, interessa il giovanissimo bomber Mancini

Il Diavolo, però, dovrà vedersela con la concorrenza della Juventus e dell'Empoli. Sarà il ragazzo stesso a decidere quale sarà la giusta decisione per la propria carriera. Ha segnato più di 70 gol nelle giovanili del Vicenza e, tra Under 15 e Under 19 della Nazionale Italiana, il 'piccolo Ibra' ha realizzato 14 gol in 28 presenze.

Numeri altisonanti, tanto da fargli guadagnare la convocazione nella Nazionale maggiore, quella del Commissario Tecnico Roberto Mancini, per lo stage dello scorso mese di maggio. Nel recente passato è stato cercato da Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United e Borussia Dortmund.

Ora, però, per Tommaso Mancini è giunto il tempo di diventare protagonista del calciomercato: Milan, Juventus e Empoli lo puntano ed il prezzo del suo cartellino, vista la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2023, è anche piuttosto basso. Costerebbe, secondo 'La Gazzetta dello Sport', appena 3 milioni di euro.

Scegliesse la Juve, giocherebbe inizialmente nell'Under 23; scegliesse il Milan, sarebbe dirottato nella Primavera allenata da Ignazio Abate. Ad Empoli, medesimo destino. Forse, però, il salto in Prima Squadra, tra i toscani, si concretizzerebbe più rapidamente.

Tommaso Mancini, però, potrebbe fare capolino a 'Casa Milan' per firmare il suo contratto con il Diavolo proprio nei giorni in cui Zlatan Ibrahimović farà lo stesso: coincidenza quanto meno singolare, no? Gli occhi del Milan in casa Chelsea: le ultime news di mercato >>>