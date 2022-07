Calciomercato Milan – Diavolo al lavoro per prenotare Tommaso Mancini

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Tommaso Mancini , obiettivo di calciomercato del Milan . Questo perché i rossoneri sperano, a breve, di prenotare il giovanissimo attaccante, classe 2004 , di proprietà del Vicenza . Un centravanti dalla grande prestanza fisica che piace anche a Juventus ed Empoli in Italia , poi Benfica e Siviglia all'estero.

In questa settimana possono essere gettati le basi per un'intesa di calciomercato tra Milan e Vicenza per Tommaso Mancini, permettendo di sbaragliare la concorrenza. Sarebbe il terzo centravanti giovane ad approdare in maglia rossonera dopo che, nelle ultime due stagioni, sono arrivati prima lo svedese Emil Roback poi il serbo Marko Lazetić.