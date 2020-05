Calciomercato Milan – Todibo: “Futuro? Ecco in quale squadra mi vedo”

CALCIOMERCATO MILAN – Jean-Claire Todibo si è trasferito a gennaio allo Schalke 04 in prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto dal Barcellona. Il difensore è stato trattato dal Milan proprio in quel periodo, ma i rossoneri non hanno accettato la formula proposta di vendita del club spagnolo e quindi non se n’è fatto niente. Nelle ultime ore si è parlato molto di un ritorno di fiamma, ma lo stesso giocatore ha provato a spegnere tutte le voci inerenti al suo futuro con queste dichiarazioni rilasciate ai microfoni della ‘BILD’:

“Voglio finire la stagione e conquistare un buon piazzamento. Per quanto riguarda il futuro, mi vedo molto bene allo Schalke. C’è uno stadio fantastico, dei tifosi incredibilmente passionali, un allenatore che ha fiducia in me. Mi sono ambientato velocemente. L’intero pacchetto è perfetto“.

