Calciomercato Milan – Torna di moda Baldanzi: c’è anche la Roma

Un calciomercato che potrebbe partire con la cessione pesante di Sandro Tonali . Non solo, il Milan dovrà anche cercare il sostituto di Brahim Diaz andato al Real Madrid a prestito scaduto. I rossoneri sondano il mercato alla ricerca della soluzione più fattibili. A parametro zero potrebbe arrivare il giapponese Kamada . Occhio però anche alla soluzione dalla Serie A.

Calciomercato Milan, torna di moda Baldanzi

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, Tommaso Baldanzi sarebbe ambito da molte squadre, ma quelle che si sarebbero mosse di più sono Milan e Roma. Una delle due, si legge, tra una decina di giorni potrebbe cercare l'affondo decisivo con i toscani. La richiesta per Baldanzi potrebbe essere di circa 15 milioni di euro. Una cifra fattibile per il Milan, specialmente se la cessione di Tonali al Newcastle dovesse andare davvero in porto.