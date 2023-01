Calciomercato Milan – Ceccarini: “Le mosse rossonere”

Il Milan sta vivendo un inizio di 2023 non proprio esaltante: tolta la vittoria contro la Salernitana , i rossoneri hanno perso punti dal Napoli invece di recuperarli. Ora per il campionato si fa davvero dura. Gli occhi sono tutti sulla Supercoppa italiana contro l'Inter che diventa uno snodo fondamentale della stagione. Occhio anche al punto della situazione sul calciomercato del Milan , rivolto molto più alla prossima stagione che a gennaio.

Calciomercato Milan, il punto della situazione

Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb, ha fatto il punto della situazione sul calciomercato del Milan. I rossoneri starebbero valutando la strategia per riscattare Brahim Diaz dal Real Madrid. In prospettiva per l'attacco i nomi sarebbero, al momento, due: Kolo Muani dell'Eintracht e Hojlund dell'Atalanta che si sta mettendo in mostra. Tutto quindi puntato sul calciomercato estivo, dato che quello di gennaio sembrerebbe non portare altre novità. Il post Lecce-Milan e la Supercoppa. La Russa sulla questione stadio>>>