Il Milan , in vista della prossima sessione di calciomercato invernale, avrebbe messo nel mirino Quinten Timber , capitano del Feyenoord , come rinforzo per il centrocampo. Il club rossonero è alla ricerca di nuovi innesti a gennaio, soprattutto in mezzo al campo, dove la rosa è attualmente ridotta.

Timber, classe 2001 , è considerato un profilo ideale per il Milan grazie alla sua versatilità. Può giocare sia come mediano difensivo che come centrocampista offensivo, qualità che hanno attirato l'attenzione della dirigenza rossonera. Tuttavia, il Feyenoord non è disposto a fare sconti e, per acquistarlo, serviranno almeno 20-25 milioni di euro.