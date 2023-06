Calciomercato – Niente Milan per Tielemans: ufficiale all’Aston Villa

La notizia sembrava essere nell'aria, ma ora è divenuta ufficiale. Youri Tielemans non vestirà la maglia del Milan nel corso della prossima stagione, nonostante il tentativo in extremis provato negli ultimi giorni e sebbene lui stesso preferisse il progetto del Diavolo a quello della Roma e del Galatasaray .

A rendere ufficiale il suo passaggio all'Aston Villa è stato proprio il club inglese attraverso i propri profili social. Nella prossima annata, quindi, Youri Tielemans continuerà a giocare in Premier League, dopo che con il Leicester aveva disputato l'ultima stagione, ma era retrocesso in Championships. LEGGI ANCHE: Milan, le migliori news di mercato di oggi >>>