Calciomercato Milan – Non solo l’Inter su Marcus Thuram

Il Milan ha giocato oggi l'amichevole contro il Lumezzane : una partita che serviva per verificare le condizioni dei rossoneri dopo una lunga pausa. Gli uomini di Stefano Pioli voleranno a Dubai, per prendere parte di una serie di amichevoli internazionali, contro squadre di livello europeo. La dirigenza formata da Paolo Maldini e Frederic Massara , invece, potrebbe puntare ai giusti profili in vista delle prossime sessioni di calciomercato .

Calciomercato Milan, tanta concorrenza per Thuram

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus starebbe continuando a monitorare la situazione di Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach e di Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund. I due andranno in scadenza il prossimo giugno e per la società bianconera sono più di due semplici ipotesi. Sul calciatore francese ci sarebbero anche Inter e Milan. Per i rossoneri ci sarebbe quindi una forte concorrenza per aggiudicarsi le prestazioni di Thuram. Calciomercato Milan – Mendes offre Leao al Real Madrid?