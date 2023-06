Calciomercato Milan – Pressing per Thuram: occhi su Nelson

Come riportato dal noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il Milan è ancora in pressing su Marcus Thuram

Il Milan continua la ricerca a giocatori importanti da poter inserire in rosa in vista della prossima stagione. I rossoneri, in questa sessione di calciomercato , dovranno mettere a segno parecchi colpi per milgiorare una rosa che lo scorso anno si è dimostrato troppo corta per due competizioni. Ecco le ultime.

Calciomercato, le ultime sul Milan

Come riportato dal noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il Milan è ancora in pressing su Marcus Thuram. La società rossonera però segue anche Nelson, che potrebbe anche rinnovare con l'Arsenal. In quel caso, l'opportunità sfumerebbe per i rossoneri. Il Diavolo sembra sempre più lontano da Evan N'Dicka, dato che la Roma dovrebbe definire l'operazione entro le prossime 48 ore. Il Milan, quindi, continua la sua ricerca in questo calciomercato. Thuram e Nelson potrebbero essere due ottimi colpi per l'attacco rossonero. LEGGI ANCHE: Milan, assalto a Maignan. Maxi offerta rifiutata!