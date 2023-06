Calciomercato Milan – Rilancio per Thuram: ecco l’alternativa

Il Milan in questa sessione di calciomercato, dovrà chiudere almeno un colpo per l'attacco. I rossoneri non potranno continuare con il solo Olivier Giroud in avanti e anche il possibile ritorno di Colombo, potrebbe non bastare. Della ricerca dell'attaccante, ne parla anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto in particolare, sulla trattativa per Marcus Thuram.