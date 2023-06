Calciomercato Milan – Thuram sfida a due: l’offerta rossonera

Un attacco che avrà bisgono di rinforzi. Un segnale chiaro dalla scorsa stagione che ha visto il Milan faticare tantissimo in avanti. La dirigenza rossonera, in questa sessione di calciomercato , dovrà lavorare proprio sulla punta del futuro. L'edizione odierna del Corriere della Sera parla del futuro dell'attacco rossonero.

Calciomercato Milan, ecco l'offerta per Thuram

Il Milan, dopo l'addio di Ibrahimovic, si legge, si appresta a salutare anche Origi e Rebic. Il sogno per l'attacco sarebbe Marcus Thuram del Borussia Moenchengladbach, in scadenza di contratto. Due le proposte per il francese: quella rossonera è inferiore, 5 milioni, con la prospettiva di un ruolo da protagonista. L'altra è del Paris SaintGermain la cui offerta di ingaggio può spingersi fino a 7, ma senza promesse allettanti a livello di minutaggio. Così ora ci si accontenta del ritorno a casa di Lorenzo Colombo, riscattato dal Lecce e controriscattato dal Milan.