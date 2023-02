Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Thuram verso il Barcellona”

Calciomercato, Thuram si allontana dal Milan

Marcus Thuram non giocherà nel Borussia Monchegladbach dalla prossima stagione. L'attaccante francese è in scadenza di contratto e lascerà il club tedesco a parametro zero. Come riferito dal Mundo Deportivo, il classe '97 sarebbe stato offerto al Barcellona che però dovrà fare i conti con la concorreza di tanti club europei. Tra questi figurano Atlético Madrid, Chelsea, Manchester United, PSG e Bayern Monaco. Per il francese, ci sarebbe anche interesse dalla Serie A, con Inter e Milan in primis. La concorrenza resta molto difficile da battere. Calciomercato Milan – Schira: “Rebic può partire in estate”