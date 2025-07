Calciomercato Milan, Thiaw vuole convincere Allegri. Quale futuro per lui?

Vedremo se giocherà titolare nella tournée in Asia e Australia

In queste settimane il tedesco ex Schalke 04 ha iniziato la preparazione estiva con la squadra in vista della prossima stagione. Adesso si trova a Singapore, dove il Milan è appena arrivato per la prima tappa della tournée nella regione Asia-Pacifico. Tra due giorni i rossoneri saranno impegnati in campo contro l'Arsenal. Thiaw scenderà in campo? Il suo impiego dal primo minuto o a gara in corso potrebbe dire molto sulle sue possibilità di ritagliarsi un ruolo da protagonista durante la prossima stagione.