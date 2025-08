Calciomercato Milan, Thiaw: pressing del Newcastle. Leoni costa ...

Calciomercato Milan, come scrive 'Il Corriere dello Sport', il Newcastle si sarebbe fatto vivo per Malick Thiaw. Il costo di Leoni

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il Newcastle si sarebbe fatto vivo per Malick Thiaw e potrebbe presto presentare un'offerta ufficiale per il tedesco. Il Milan non avrebbe chiuso alla cessione del tedesco, ma vorrebbe monetizzare al massimo, visto che Giovanni Leoni, primo obiettivo per la difesa, potrebbe costare almeno 35 milioni dal Parma. Sarebbe proprio questa la cifra richiesta dal Milan per Thiaw, almeno ai club di Premier League.