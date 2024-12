Calciomercato Milan – Thiaw via? Una big di Premier pronta all’assalto

Nonostante recentemente abbia dato buone impressioni, Malick Thiaw potrebbe presto lasciare il Milan per accasarsi in Premier League. Il centrale tedesco, infatti, ha vissuto un inizio di stagione non certo brillante, durante il quale si è visto superare nelle gerarchie da diversi compagni di reparto. Le ultime uscite, però, sono state importanti perché gli hanno permesso di rimettersi in luce e di riguadagnare la fiducia di Paulo Fonseca. Non è detto, in ogni caso, che il suo futuro sia in rossonero. Già qualche mese fa si era parlato dell'interesse del Newcastle, che potrebbe anche fare un altro tentativo.