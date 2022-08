Calciomercato Milan – Thiaw ha firmato: è costato 7 milioni in totale

Malick Thiaw è diventato ufficialmente ieri un colpo di calciomercato per il Milan. L'ex difensore dello Schalke 04 ha firmato fino al 2027

Daniele Triolo

Malick Thiaw è da ieri sera, ufficialmente, l'ultimo colpo di calciomercato del Milan. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ieri mattina il difensore tedesco, classe 2001, si è presentato in giacca alle visite mediche e ha fatto, nel pomeriggio, in abito il suo ingresso a 'Casa Milan'.

Calciomercato Milan: ufficiale l'acquisto di Thiaw

Ad attenderlo c'erano Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara per la firma di un contratto fino al 30 giugno 2027. Thiaw, costato 7 milioni di euro bonus inclusi (5+2), indosserà la maglia numero 28. Non sarà disponibile, logicamente, per Sassuolo-Milan di questa sera al 'Mapei Stadium', ma sarà in panchina nel derby di sabato 3 settembre contro l'Inter.

Nel frattempo, potrà conoscere mister Stefano Pioli e i suoi nuovi compagni di reparto Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Simon Kjær e Matteo Gabbia. Elegante nell'aspetto, solare, Thiaw ha anche rivolto un primo messaggio ai tifosi del Diavolo: «Ciao tifosi, sono molto orgoglioso di essere qui e indossare questa maglia gloriosa, spero di vedervi presto, forza Milan», le sue prime parole rossonere.

Thiaw è un difensore centrale di 194 centimetri: è il più alto della rosa attuale, fatta eccezione per il portiere Ciprian Tătărușanu e l'infortunato Zlatan Ibrahimović. Ha qualità tecnica nell'impostazione del gioco e tanta fisicità. Nonostante la giovane età, ha disputato già 61 partite (con 3 gol all'attivo) nello Schalke 04.

Ieri, attraverso i suoi canali social, il neo-milanista Thiaw, vincitore di un Europeo Under 21 con la Germania, ha voluto salutare il club che lo ha formato: «Dopo 7 anni il mio periodo allo Schalke finisce. Sono arrivato da ragazzo, ho imparato a giocare a calcio qui, ho vissuto momenti indimenticabili, ho incontrato persone fantastiche e compagni di squadra straordinari. Ora inizia per me un nuovo capitolo che mi entusiasma moltissimo». Ecco come e dove vedere Sassuolo-Milan in tv o diretta streaming >>>